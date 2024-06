Résultat des législatives à Blainville-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat de Blainville-sur-Mer : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique de Blainville-sur-Mer contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 23% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 39,28% ont 60 ans et plus. Avec ses 7,3% d'agriculteurs pour 1 606 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (8,08%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (15,0%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 42,8%, comme à Blainville-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.