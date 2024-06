En direct

19:51 - Un électorat de gauche évalué entre 35% et 39% à Blainville-sur-Orne pour ces législatives Une autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Blainville-sur-Orne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 39,28% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,55% pour Yannick Jadot, 4% pour Fabien Roussel et 2,41% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 16,73% à Blainville-sur-Orne. Mais ce sont 35% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (9,51%), de Marie Toussaint (5,06%) et enfin de Léon Deffontaine (5,63%).

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Blainville-sur-Orne à 20 jours des législatives Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… En analysant rapidement la progression du RN qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN devrait se situer tout proche des 20% à Blainville-sur-Orne. Un chiffre qui concorde avec les suffrages également grattés par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 7 points qui peut encore grimper.

15:31 - Un 29,18% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Blainville-sur-Orne aux européennes Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi une évidence au moment du scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 663 électeurs de Blainville-sur-Orne ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 29,18% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 16,73% et Valérie Hayer à 15,36%.

14:32 - Blainville-sur-Orne avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. La ville de Blainville-sur-Orne avait offert à Marine Le Pen 22,34% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la fille de Jean-Marie Le Pen avec 28,39% et 25,76% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 61,04% devant Marine Le Pen (38,96%).

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Blainville-sur-Orne ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Avec 16,98% à Blainville-sur-Orne, le Rassemblement national était devancé par les 39,28% du binôme Nupes au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription du Calvados. Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

11:02 - Comment la composition démographique de Blainville-sur-Orne façonne les résultats électoraux ? Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Blainville-sur-Orne, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 2 808 logements pour 5 876 habitants, la densité de la commune est de 789 hab/km². L'existence de 253 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,56% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 34,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 437 €/an, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Pour conclure, à Blainville-sur-Orne, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Blainville-sur-Orne : les législatives débutent À Blainville-sur-Orne (14550), le taux d'abstention constituera sans aucun doute un facteur décisif de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,85% au premier tour. Au second tour, 52,66% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,48% des votants de la ville. L'abstention était de 22,47% au second tour.