19:47 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Blodelsheim fait envie La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, pourrait en séduire une part. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Blodelsheim, le binôme Nupes avait en effet cumulé 11,91% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,05% pour Yannick Jadot, 1,41% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 8,61% à Blodelsheim. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,05% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,53% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 14% cette fois.

18:42 - Progression fulgurante du RN à Blodelsheim en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Blodelsheim entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Blodelsheim il y a trois semaines ? Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Blodelsheim, avec 46,62% des votes exprimés, soit 352 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 13,25%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,61%.

14:32 - 36,88% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Blodelsheim Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. La communauté électorale de Blodelsheim avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La cheffe du RN prenait la tête avec 36,88% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,62% et 9,24% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,27% des suffrages pour sa part. La candidate du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 58,08%.

12:32 - Quel score pour le RN aux élections législatives à Blodelsheim ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives sera très commenté. Les élections législatives avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Blodelsheim. On retrouvait en effet Marion Wilhelm devant ses concurrents au premier tour, avec 30,67% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Haut-Rhin. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Raphaël Schellenberger (Les Républicains) chez les électeurs avec 53,95%.

11:02 - Comment la composition démographique de Blodelsheim façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Blodelsheim, le scrutin est en cours. Avec ses 1 972 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 107 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,21% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 125 personnes (6,29%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Parmi cette diversité sociale, 46,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 330,24 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Blodelsheim affirme l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

09:32 - Blodelsheim : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Au fil des dernières consultations politiques, les 1 999 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 42,63% des inscrits sur les listes électorales de Blodelsheim avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 51,33% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,36% au premier tour et seulement 59,19% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Blodelsheim ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record.