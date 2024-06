En direct

19:37 - À Blonville-sur-Mer, qui va récupérer le vote Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en attirer une portion. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 12,5% des voix dans la commune. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,22% à Blonville-sur-Mer début juin. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 14% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Blonville-sur-Mer avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Blonville-sur-Mer entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,47%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (32,44%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à 2022 en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 32,44% dans la moyenne nationale pour le RN à Blonville-sur-Mer il y a trois semaines On ne peut négliger le scrutin qui s'est tenu il y a une vingtaine de jours. 32,44% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Blonville-sur-Mer, face à Valérie Hayer à 22,33% et François-Xavier Bellamy à 13,11%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 292 électeurs de Blonville-sur-Mer.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Blonville-sur-Mer au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est sans doute la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Blonville-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,79%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 37,69% des voix. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 11,01% et 8,67% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,78% contre 63,22%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Blonville-sur-Mer, le RN se plaçait à la deuxième place, 16,88% des votants étant convaincus par son binôme, contre 48,32% pour Christophe Blanchet (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (75,45%). Christophe Blanchet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Blonville-sur-Mer : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Blonville-sur-Mer, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 550 habitants répartis dans 2 941 logements, cette ville présente une densité de 222 hab/km². Ses 144 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 457 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (25,77%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 41,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 31,73% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 852,36 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Blonville-sur-Mer, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Blonville-sur-Mer Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Pendant les européennes de début juin, 61,77% des inscrits sur les listes électorales de Blonville-sur-Mer avaient pris part au scrutin, contre une participation de 57,99% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,4% au premier tour. Au deuxième tour, 48,46% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Blonville-sur-Mer ? Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.