Résultat des législatives à Bricqueville-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Bricqueville-sur-Mer, grappillant 14,53% des votes sur place, contre 33,39% pour Stéphane Travert (La République en Marche). Sur la commune de Bricqueville-sur-Mer, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour Stéphane Travert dans la localité.

11:02 - Comment la composition démographique de Bricqueville-sur-Mer façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence les habitants de Bricqueville-sur-Mer exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,34%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (31,63%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 588 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,58%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,45%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 21,17%, comme à Bricqueville-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.