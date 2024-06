Résultat des législatives à Brie-Comte-Robert : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche estimé entre 25% et 27% à Brie-Comte-Robert pour ces législatives La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en rassembler une portion. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 25,81% des suffrages dans la commune. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,35% à Brie-Comte-Robert. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 10,19% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,88% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 27% cette fois.

18:42 - Le RN a nettement gagné du terrain à Brie-Comte-Robert en 5 ans Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 36,67% à Brie-Comte-Robert au début du mois Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Brie-Comte-Robert, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, récoltant 36,67% des suffrages contre Valérie Hayer à 13,44% et Raphaël Glucksmann à 12,35%.

14:32 - Brie-Comte-Robert avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,56% contre 26,37% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 22,33% et 7,4% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 43,8% contre 56,2%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Brie-Comte-Robert ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Brie-Comte-Robert, cumulant 23,53% des suffrages sur place, contre 25,85% pour Michèle Peyron (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Michèle Peyron (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Brie-Comte-Robert Quel impact auront les électeurs de Brie-Comte-Robert sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 834 hab/km² et 50,84% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 9,43% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2488,85 € par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 539 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,38% et d'une population immigrée de 12,08% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Brie-Comte-Robert mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,86% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - Abstention à Brie-Comte-Robert : que retenir des précédentes élections ? Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Pendant les dernières européennes, 45,55% des électeurs de Brie-Comte-Robert avaient participé au vote. La participation était de 43,8% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,05% au premier tour et seulement 39,8% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Brie-Comte-Robert ? Au niveau national, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.