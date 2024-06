En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 25% et 27% à Brie à l'issue de ce premier tour La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Brie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,51% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,52% pour Yannick Jadot, 3,39% pour Fabien Roussel et 2,93% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 15,62% à Brie. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 6,07% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,24% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 27% cette fois.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Brie Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Brie entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du RN à Brie Le résultat qui est tombé lors des élections bien plus récemment encore est majeur. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc aussi sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les européennes à Brie. L'extrême droite a séduit 36,88% des votes, soit 614 voix, contre Raphaël Glucksmann à 15,62% et Valérie Hayer à 14,35%.

14:32 - 27,96% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Brie Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,95% contre 27,96% pour Emmanuel Macron. Brie n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,59% et 5,15% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 46,05% contre 53,95%.

12:32 - À Brie, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Avec 24,36% à Brie, le RN avait été devancé par les 25,51% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de la Charente. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 46,88% contre 53,12% pour les vainqueurs. C'est en revanche Sylvie Mocoeur (LREM) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Les enjeux locaux de Brie : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Brie, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 4 188 habitants répartis dans 1 713 logements, cette commune présente une densité de 125 hab par km². Avec 153 entreprises, Brie se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 16,41% des résidents sont des enfants, et 4,26% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 46,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 45,0% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 187,28 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Brie contribue à élaborer l'avenir français.

09:32 - Abstention à Brie : que retenir des précédentes élections ? À Brie (16590), l'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,19% au premier tour. Au deuxième tour, 45,32% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Brie cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 134 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,88% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 77,64% au second tour, ce qui représentait 2 431 personnes.