En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Brienon-sur-Armançon pour ces élections législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Brienon-sur-Armançon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,56% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,46% pour Yannick Jadot, 2,84% pour Fabien Roussel et 1,08% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 6,26% à Brienon-sur-Armançon le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (5,44%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (1,42%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,77%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 13% sur place.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le RN à Brienon-sur-Armançon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 12 points à Brienon-sur-Armançon entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 54% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN au-dessus des 50% à Brienon-sur-Armançon au début du mois Le résultat de ce 30 juin fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Brienon-sur-Armançon, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, cumulant 56,5% des suffrages contre Valérie Hayer à 8,87% et Raphaël Glucksmann à 6,26%. Ce qui correspond à 478 votes dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Brienon-sur-Armançon lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le RN avait fait au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives à Brienon-sur-Armançon que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 45,39% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 17,36% et 15,67%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 66,56% contre 33,44%).

12:32 - Quel résultat à Brienon-sur-Armançon pour le RN ce dimanche ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Brienon-sur-Armançon lors des législatives 2022. C'est en effet Audrey Lopez qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 46,91% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Yonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,50%.

11:02 - Élections à Brienon-sur-Armançon : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Brienon-sur-Armançon peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 17,87% et une densité de population de 121 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1907,52 euros/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (23,64%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,96%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Brienon-sur-Armançon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 11,88% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Brienon-sur-Armançon : scrutin en cours Ce 30 juin, lors des élections législatives à Brienon-sur-Armançon (89210), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 35,62% au premier tour. Au second tour, 36,27% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 67,1% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 64,34% au deuxième tour, ce qui représentait 1 272 personnes. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?