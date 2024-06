En direct

19:37 - À Brigueuil, que vont choisir les supporters de gauche ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Brigueuil, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,58% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 8,18% à Brigueuil. Mais ce sont 18% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (5,61%), de Marie Toussaint (2,57%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,5%).

18:42 - 15 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Brigueuil Alors que déduire de l'ensemble de ces scores ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 15 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Brigueuil il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Brigueuil, avec 43,22%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 11,68% et Raphaël Glucksmann à 8,18%.

14:32 - 31,99% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Brigueuil L'élection du chef de l'Etat est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de l'Hexagone à Brigueuil au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 31,99% dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,4% et 16,16% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,23% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Macron avec 52,42% contre 47,58%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022 Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Brigueuil. On retrouvait en effet Caroline Colombier en tête au premier tour, avec 31,51% dans la cité, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Charente. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,87%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,13%.

11:02 - Brigueuil et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Brigueuil, les élections sont en cours. Avec une population de 1 106 habitants répartis dans 652 logements, ce bourg présente une densité de 22 habitants/km². Ses 65 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 321 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (70,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,08% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 41,12% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 171,39 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Ainsi, Brigueuil incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Elections législatives passées à Brigueuil : le niveau d'abstention La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Brigueuil. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient inciter les citoyens de Brigueuil à ne pas rester chez eux. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,47% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 19,1% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,17% au premier tour. Au deuxième tour, 47,57% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Caroline Colombier dans la 3ème circonscription de la Charente ?