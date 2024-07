Résultat des législatives 2024 à Saint-Junien : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:28 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives à Saint-Junien À Saint-Junien, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement la participation. Le pourcentage d'abstention à Saint-Junien lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 29,01%. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 26,67% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,24% au premier tour. Au second tour, 51,11% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Saint-Junien ?

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Saint-Junien A la mi-journée des élections législatives, Saint-Junien regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 387 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 797 entreprises, Saint-Junien offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (73,84%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 336 résidents étrangers, Saint-Junien se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 51,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 528,01 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Saint-Junien incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.