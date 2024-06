En direct

19:48 - Les bulletins de la gauche unie observés La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Butry-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (21,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,59% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 16,47% à Butry-sur-Oise. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 31% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (9,61%), de Marie Toussaint (4,75%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,43%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Butry-sur-Oise Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% voire plus à Butry-sur-Oise ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Butry-sur-Oise dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. C'est en effet la liste emmenée par Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Butry-sur-Oise, avec 33,05% des bulletins dans l'urne, soit 313 voix, devant celle de Raphaël Glucksmann avec 16,47%, et la liste de Valérie Hayer avec 14,15%.

14:32 - Butry-sur-Oise avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Butry-sur-Oise s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022. La candidate du RN prenait la tête avec 25,41% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,25% et 21,76% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 8,31% des voix pour sa part. Avec 41,46%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 58,54%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Butry-sur-Oise ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Butry-sur-Oise, comptant 23,3%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 27,00% des voix. Butry-sur-Oise optera en revanche pour Emilie Chandler (LREM) au second tour, finalement en tête localement avec 54,17%.

11:02 - Butry-sur-Oise : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Butry-sur-Oise, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 254 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 138 entreprises attestent une économie prospère. Dans la localité, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,3% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 150 résidents étrangers, Butry-sur-Oise est un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 56,45% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 392,49 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Butry-sur-Oise contribue à façonner l'avenir de la France.

09:32 - Election à Butry-sur-Oise : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Butry-sur-Oise (95430), l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,06% au premier tour et seulement 52,53% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Butry-sur-Oise ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 656 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,01% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 24,4% au deuxième tour.