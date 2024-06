En direct

19:50 - Les électeurs de la coalition de gauche scrutés La Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,91% à Cabourg. Mais ce sont 16% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (3,37%), de l'EELV Marie Toussaint (2,25%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,55%). La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cabourg, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 18,07% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Cabourg ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà puissante à Cabourg entre le score de Jordan Bardella en 2019 (28,01%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,83%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points en comparaison de 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 26% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Cabourg dans la moyenne française concernant Bardella au début du mois Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. 33,83% des voix se sont en effet portées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Cabourg, face à Valérie Hayer à 19,78% et François-Xavier Bellamy à 11,55%. Le RN séduisait ainsi 662 électeurs de Cabourg.

14:32 - Cabourg avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Cabourg avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,25%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 33,55% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 10,8% et 9,84% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,33% contre 58,67%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Le résultat en faveur du RN sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives à Cabourg, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 18,56% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 37,72% pour Christophe Blanchet (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (67,15%). Christophe Blanchet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Cabourg et leurs implications électorales A mi-chemin des législatives, Cabourg regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 583 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 463 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 949 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (14,65%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,48% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2232,56 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,62%, annonçant une situation économique fragile. Pour conclure, Cabourg incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à Cabourg : quels enseignements ? L'étude des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Au moment des précédentes européennes, sur les 3 526 inscrits sur les listes électorales à Cabourg, 43,17% étaient restés chez eux. L'abstention était de 42,85% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,81% au premier tour. Au deuxième tour, 48,87% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Cabourg cette année ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,06% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 24,8% au deuxième tour.