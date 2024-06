En direct

19:47 - À Cambes-en-Plaine, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? L'autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Cambes-en-Plaine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,68% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les sondages ? La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 20,7% à Cambes-en-Plaine début juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 32% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (6,79%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,2%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,49%).

18:42 - Le Rassemblement national à Cambes-en-Plaine, un favori aux législatives ? Difficile de tirer des conclusions de tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… La progression du RN est déjà puissante à Cambes-en-Plaine entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,75%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,81%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Cambes-en-Plaine fait exception lors des élections du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Avec un résultat de 20,81% en effet, Jordan Bardella a été distancé au cours des européennes 2024 à Cambes-en-Plaine par la liste dirigée par Valérie Hayer avec 23,57% des suffrages.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Cambes-en-Plaine ? L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Les habitants de Cambes-en-Plaine avaient accordé à Marine Le Pen 13,58% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la candidate avec 38,8% et 19,56% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron terminant à 73,89% contre 26,11% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat à Cambes-en-Plaine pour Ensemble ce dimanche ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour cette législative. Le RN ne convainquait pas à Cambes-en-Plaine en 2022, lors des élections des députés, avec 10,28% au premier tour, contre 36,50% pour Bertrand Bouyx (La République en Marche), Cambes-en-Plaine votant pour la 5ème circonscription du Calvados. Sur la commune de Cambes-en-Plaine, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Comprendre l'électorat de Cambes-en-Plaine : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Cambes-en-Plaine comme partout ailleurs. Avec ses 25,67% de cadres supérieurs pour 1 807 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 76 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 17,71% des résidents sont des enfants, et 27,84% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 34,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,6% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 188,84 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Cambes-en-Plaine écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Cambes-en-Plaine Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. Au moment des dernières élections européennes, le taux de participation s'élevait à 61,87% dans la commune de Cambes-en-Plaine. La participation était de 58,24% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,72% au premier tour. Au deuxième tour, 56,69% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Cambes-en-Plaine ? Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.