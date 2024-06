Résultat des législatives à Cerisy-la-Salle : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse démographique des législatives à Cerisy-la-Salle

Devant le bureau de vote de Cerisy-la-Salle, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 1 025 habitants répartis dans 556 logements, cette localité présente une densité de 62 hab par km². Ses 53 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 17,44% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,5% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,4% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 704,70 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Cerisy-la-Salle participe à l'histoire du pays.