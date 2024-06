Résultat des législatives à Cernay : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel score pour le Front populaire à la fin de ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en rassembler une partie. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait terminé à 8,46% à Cernay pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 11,31% de Manon Aubry (LFI), les 3,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,49% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 23% sur place. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19,12% des suffrages dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Cernay Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Cernay entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 31% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Cernay début juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 40,01% des votes se sont en effet tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Cernay, face à Valérie Hayer à 11,56% et Manon Aubry à 11,31%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi 1613 votants de Cernay.

14:32 - Cernay avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La communauté des électeurs de Cernay s'était nettement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022 puisque la leader du Rassemblement national finissait avec 30,68% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,47% et 20,97% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,11% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 51,93%, devant Emmanuel Macron à 48,07%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Cernay Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très commenté. Lors des dernières législatives à Cernay, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 23,38% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 27,35% pour Raphaël Schellenberger (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (57,33%). Raphaël Schellenberger conservait donc son avance sur place.

11:02 - Cernay : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Cernay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec 44,31% de population active et une densité de population de 643 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 11,28% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (82,68%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 3 426 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,44% et d'une population étrangère de 8,93% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Cernay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,88% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Cernay ? À Cernay (68700), le taux de participation sera immanquablement un critère déterminant des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,86% au premier tour et seulement 61,81% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 324 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 28,77% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,72% au premier tour.