Résultat des législatives à Chailly-en-Brie : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Chailly-en-Brie : tour d'horizon démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Chailly-en-Brie déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,02%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (81,77%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (12,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 447 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,52%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,53%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chailly-en-Brie mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,8% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.