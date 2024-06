19:47 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Chalais pour ces élections législatives ?

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,05% à Chalais. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,76% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,51% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,39% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 24% sur place. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,57% des bulletins dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.