Résultat des législatives à Chamigny : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Chamigny Le verdict des élections il y a quelques semaines est historique. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections européennes à Chamigny. Le bulletin séduisait 42,02% des suffrages, devant Valérie Hayer à 9,86% et Raphaël Glucksmann à 8,45%.

14:32 - Chamigny avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,17% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Chamigny. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,59% et Emmanuel Macron troisième avec 21,54%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7,08% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également la figure du Rassemblement national qui avait le plus convaincu avec 54%, devant Emmanuel Macron à 46%.

12:32 - Quel résultat pour le RN aux élections législatives à Chamigny ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective a aussi ses biais… Les législatives 2022 avaient offert un bon score pour le RN à Chamigny. On retrouvait en effet François Lenormand devant ses concurrents au premier tour, avec 28,07% dans la cité, partie intégrante de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 54,97%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,03%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Chamigny aux élections législatives La composition démographique et la situation socio-économique de Chamigny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,48% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 43,75% de population active et une densité de population de 98 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,99%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 406 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,50% et d'une population étrangère de 9,23% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Chamigny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,91% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives à Chamigny Au fil des dernières années, les 1 431 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, parmi les 821 inscrits sur les listes électorales à Chamigny, 52,86% étaient allés voter. Le taux de participation était de 52,22% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,14% au premier tour et seulement 41,48% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Chamigny cette année ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 874 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 74,83% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 77,12% au premier tour, soit 674 personnes.