Résultat des législatives à Changis-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Changis-sur-Marne Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être s'accorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Changis-sur-Marne, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, cumulant 38,02% des voix face à Valérie Hayer à 12,48% et Raphaël Glucksmann à 11,49%. Ce sont alors 192 votants qui ont été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Changis-sur-Marne ? La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. La commune de Changis-sur-Marne avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022 puisque la figure du parti frontiste prenait la tête avec 27,36% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 23,99% et 22,24% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,36% des voix pour sa part. Avec 49,4%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,6%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Changis-sur-Marne Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Changis-sur-Marne, le RN terminait à la deuxième place, 27,03% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 29,01% pour Cédric Colin (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il s'arrogeait pourtant 54,66% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (45,34%). C'est ainsi François Lenormand chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Changis-sur-Marne : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population de Changis-sur-Marne sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 162 hab par km² et 49,78% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 8,71% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (14,23%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 463 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,79%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,9%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,23% à Changis-sur-Marne, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Changis-sur-Marne ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? Lors des dernières élections européennes, 984 électeurs de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne) avaient pris part au vote (soit 52,85%). La participation était de 54,0% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,53% au premier tour. Au deuxième tour, 44,82% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Changis-sur-Marne cette année ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,99% au niveau de la localité, contre un taux de participation de 76,26% au premier tour, ce qui représentait 758 personnes.