Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Chars ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Chars, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,11% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 10% à Chars le 9 juin. Mais ce sont 24% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (8,97%), de l'EELV Marie Toussaint (4,85%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,35%).

En 5 ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Chars Alors que déduire de cette avalanche de données ? Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le 9 juin dernier, la petite démonstration du Rassemblement national à Chars Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Chars, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, cumulant 42,65% des voix contre Valérie Hayer à 10,59% et Raphaël Glucksmann à 10%. Si on entre dans le détail, 290 habitants l'ont choisie dans la localité.

29,09% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Chars Point à retenir : le RN avait affiché au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait engrangé 29,09% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 24,97% et 20,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,84% contre 49,16%).

Quel verdict à Chars pour le Rassemblement national aux législatives ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national réalisait un excellent départ à Chars lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Philippe Pierre en tête au premier tour, avec 31,78% dans la cité, partie intégrante de la 1ère circonscription du Val-d'Oise. C'est finalement Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Chars au second tour, avec 53,98%.

Les enjeux locaux de Chars : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Chars, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 028 habitants répartis dans 873 logements, cette ville présente une densité de 126 hab/km². Ses 131 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,21% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 52,37% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 58,22 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, à Chars, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

Elections législatives à Chars : état des lieux de l'abstention L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 190 personnes en âge de voter à Chars, 58,15% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 50,47% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,81% au premier tour. Au second tour, 46,55% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Chars ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 205 personnes en âge de voter au sein de la commune, 76,87% étaient allées voter, contre un taux de participation de 82,41% au premier tour, c'est-à-dire 993 personnes.