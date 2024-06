En direct

19:48 - À Cheny, que vont trancher les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Cheny, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,24% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 9,67% à Cheny pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 23% sur place.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Cheny Que déduire de l'ensemble de ces chiffres ? La progression du RN, qui se monte déjà à 12 points à Cheny entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 50% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Cheny début juin On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a une vingtaine de jours. Il y a quelques semaines en effet, à Cheny, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 47,51% des votes contre Raphaël Glucksmann à 9,67% et Manon Aubry à 8,96%.

14:32 - Cheny avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est probablement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives à Cheny que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La présidente de la formation avait accumulé 36,76% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 19,72% et 19,54%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56% contre 44%).

12:32 - Quel verdict pour le RN ce dimanche à Cheny ? Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Cheny. C'est en effet Audrey Lopez qui se classait en pôle position au premier tour avec 40,27% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Yonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 57,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,22%.

11:02 - Élections à Cheny : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Cheny, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 18,07%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (61,39%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 816 euros par an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 5,03% et d'une population immigrée de 9,14% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Cheny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,47% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Cheny : scrutin en cours Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des scrutins électoraux précédents ? A l'occasion des dernières européennes, sur les 1 399 personnes en âge de voter à Cheny, 48,03% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 52,15% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,25% au premier tour. Au deuxième tour, 54,36% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Cheny ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,2% dans la localité. Le taux d'abstention était de 24,15% au deuxième tour.