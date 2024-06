Résultat des législatives à Chéraute : l'élection 2024 en direct

14:25 - Comment la composition démographique de Chéraute façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Chéraute, le scrutin est en cours. Avec ses 15,09% d'agriculteurs pour 1 057 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 51 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (80,72%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 40,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 787,06 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chéraute incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.