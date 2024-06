En direct

19:48 - À Cherves-Richemont, quel candidat vont retenir les supporters de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,18% à Cherves-Richemont. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 18% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Cherves-Richemont, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,25% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,7% pour Yannick Jadot, 3% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Cherves-Richemont Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 29% ou plus à Cherves-Richemont ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration du Rassemblement national à Cherves-Richemont Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Cherves-Richemont. Le bulletin a séduit 40,29% des suffrages, face à Valérie Hayer à 13,84% et Raphaël Glucksmann à 10,18%.

14:32 - 31,36% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Cherves-Richemont L'élection du président de la République est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Cherves-Richemont avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,44%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 31,36% des voix. Cherves-Richemont n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,52% et 7,16% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 45,16% contre 54,84%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections législatives. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Cherves-Richemont en 2022, lors des élections des députés, avec 21,02% au premier tour, contre 26,60% pour Sandra Marsaud (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Cherves-Richemont faisant partie de la 2ème circonscription de la Charente. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse socio-économique de Cherves-Richemont : perspectives électorales Dans les rues de Cherves-Richemont, les élections sont en cours. Dotée de 1 200 logements pour 2 285 habitants, la densité de la ville est de 64 hab par km². Ses 130 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 727 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (82,0%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,63% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 819,80 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Cherves-Richemont, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux défis français.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Cherves-Richemont ? L'une des clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Cherves-Richemont. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,36% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,68% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,54% au premier tour et seulement 53,64% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Cherves-Richemont ? Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?