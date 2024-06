En direct

19:51 - À Ciboure, quelles sont les options de reports du score de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Front populaire ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 19,18% à Ciboure début juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 32% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (5,43%), de l'EELV Marie Toussaint (6,5%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,74%). Au cours du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 17,55% des voix dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Ciboure ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Quand on analyse la progression du Rassemblement national lors des dernières européennes au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à environ 16% à Ciboure. Un verdict qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le parti dans la commune sur la même période (14,04% pour Jordan Bardella en 2019 et 20,28% le 9 juin dernier) : un bond de 6 points qui peut toujours monter.

15:31 - 20,28% pour Jordan Bardella à Ciboure il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble plus que jamais logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à Ciboure. Ladite liste a convaincu 20,28% des votes, soit 643 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 19,18% et Valérie Hayer à 17,7%.

14:32 - Quel candidat a remporté la présidentielle il y a deux ans à Ciboure ? C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 à Ciboure que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait accumulé 14,35% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,47%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,14% et Marine Le Pen avec 14,35%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 30,71% contre 69,29%).

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Ciboure en 2022, lors des élections législatives, avec 8,27% au premier tour, contre 26,50% pour Vincent Bru (Ensemble !), Ciboure votant pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (61,19% contre 38,81% pour le RN). Vincent Bru conservait donc son avance sur place.

11:02 - Ciboure aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Ciboure contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 22% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 43,25% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 865 €/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 309 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,68%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,92%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 45,72%, comme à Ciboure, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Ciboure Au fil des dernières années, les 6 162 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 5 925 personnes en âge de voter à Ciboure, 55,17% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 55,47% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 55,95% au premier tour. Au deuxième tour, 52,33% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Ciboure pour les élections législatives 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.