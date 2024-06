Résultat des législatives à Clarafond-Arcine : l'élection 2024 en direct

16:31 - Un RN au sommet aussi à Clarafond-Arcine le 9 juin ?

Les résultats de ce 30 juin vont peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Clarafond-Arcine, à 37,53%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 12,6% et Raphaël Glucksmann à 9,97%.