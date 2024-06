Résultat des législatives à Bossey : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Bossey à contre-courant lors des européennes 2024 Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le Rassemblement national n'a pas séduit il y a quelques jours en effet, à Bossey, Bardella atteignant 15,65% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Valérie Hayer qui a remporté l'élection avec 26,52%.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Bossey ? L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Il faut retenir que le RN avait obtenu au premier tour un meilleur score aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 12,14% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 41,21%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,25% et Marine Le Pen avec 12,14%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,34% contre 76,66%).

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN ne convainquait pas à Bossey il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 3,61% au premier tour, contre 33,51% pour Antoine Vielliard (La République en Marche), Bossey étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. A l'issue du second round, c'est en revanche Virginie Duby-Muller (Les Républicains) qui va remporter le plus de voix, avec 77,22% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Les enjeux locaux de Bossey : tour d'horizon démographique La démographie et le contexte socio-économique de Bossey contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,84% de 75 ans et plus. Le pourcentage important de cadres, atteignant 31,86%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 33,27% et d'une population immigrée de 36,34% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,43%, comme à Bossey, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Bossey (74160) ? À Bossey, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,83% au sein de la commune. La participation était de 75,00% au premier tour, c'est-à-dire 321 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,37% au premier tour. Au deuxième tour, 42,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Bossey pour les élections législatives 2024 ? La baisse du pouvoir d'achat serait en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Bossey.