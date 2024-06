Résultat des législatives à Marlioz : l'élection 2024 en direct

C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du parti avait accumulé 20,21% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,74%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,99%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 39,39% contre 60,61%).

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marlioz

La structure démographique et socio-économique de Marlioz façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,99% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 113 habitants par km² et 53,23% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (15,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 349 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,32%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Marlioz mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,9% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.