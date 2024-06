Résultat des législatives à Arthaz-Pont-Notre-Dame : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Début juin, la piqure de rappel de Bardella à Arthaz-Pont-Notre-Dame Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il convient d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Arthaz-Pont-Notre-Dame, avec 47,19%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 12,52% et François-Xavier Bellamy à 9,47%.

14:32 - Arthaz-Pont-Notre-Dame avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen s'imposait avec 31,72% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,76% et 12,71% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 9,56% des voix pour sa part. En finale de l'élection, c'est aussi la figure de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 53,54%, devant Emmanuel Macron à 46,46%.

12:32 - Virginie Duby-Muller (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Arthaz-Pont-Notre-Dame La fraction d'électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour ces législatives 2024 au niveau local, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Arthaz-Pont-Notre-Dame, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,08% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 38,99% pour Virginie Duby-Muller (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (76,94%). Virginie Duby-Muller remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Arthaz-Pont-Notre-Dame : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Arthaz-Pont-Notre-Dame comme partout. Avec ses 1 657 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 91 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 904 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,61%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 174 résidents étrangers, Arthaz-Pont-Notre-Dame se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, 44,12% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1373,61 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, à Arthaz-Pont-Notre-Dame, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - La participation aux élections législatives à Arthaz-Pont-Notre-Dame (74380) Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Arthaz-Pont-Notre-Dame ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 149 personnes en âge de voter dans la ville, 79,2% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,63% au second tour, c'est-à-dire 892 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,18% au premier tour et seulement 43,97% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Arthaz-Pont-Notre-Dame ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?