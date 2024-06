Résultat des législatives à Vulbens : l'élection 2024 en direct

Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. 29,59% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Vulbens, contre Valérie Hayer à 16,48% et Raphaël Glucksmann à 11,42%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec 158 habitants de Vulbens passés par les bureaux de vote.

14:32 - À Vulbens, le résultat de la présidentielle résonne toujours

La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Vulbens lors du premier tour de la présidentielle avec 33,2%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 19,35%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 13,98% et 8,6% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 37,11% contre 62,89%.