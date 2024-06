Résultat des législatives à Lucinges : l'élection 2024 en direct

17:23 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Lucinges le 9 juin dernier

Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est très parlant. Si on se penche sur le détail, 220 électeurs de Lucinges ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a convaincu 28,5% des voix face à Raphaël Glucksmann à 16,71% et Valérie Hayer à 15,03%.