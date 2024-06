Résultat des législatives à Annemasse : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Annemasse, qui va prendre avantage du score de la Nupes ? L'autre question qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 10,83% à Annemasse pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 38% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Annemasse, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 30,26% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Un Rassemblement national victorieux à Annemasse à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Le Rassemblement national pourrait se stabiliser à 20% à Annemasse lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le Rassemblement national est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Un séisme aussi à Annemasse au début du mois ? Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Annemasse, avec 24,19%, soit 1523 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Manon Aubry à 23,6% et Valérie Hayer à 13,15%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Annemasse en 2022 ? C'est certainement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 16,52% contre 26,08% pour Emmanuel Macron et 33,85% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 33,86% contre 66,14%.

12:32 - À Annemasse, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Avec 10,84% à Annemasse, le RN était devancé par les 30,26% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, c'est en revanche Virginie Duby-Muller (Les Républicains) qui va cumuler le plus de voix, avec 55,78% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Annemasse Dans la ville d'Annemasse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Avec 50,76% de population active et une densité de population de 7075 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 17,23% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (68,19%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 5 656 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 21,20% et d'une population immigrée de 28,20% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Annemasse mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,9% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - C'est l'heure de voter à Annemasse : la participation au cœur des préoccupations À Annemasse, quelle abstention aux législatives ? L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 17 165 inscrits sur les listes électorales à Annemasse, 62,8% étaient restés chez eux, contre une abstention de 64,49% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 66,11% au premier tour. Au second tour, 67,32% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Annemasse ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 33,73% au sein de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 38,62% au deuxième tour.