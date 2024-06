Résultat des législatives à Minzier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Minzier dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections du Parlement européen à Minzier. Ladite liste attirait 33,42% des voix, soit 122 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 12,88% et Valérie Hayer à 10,68%.

14:32 - 24,91% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Minzier C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 24,91% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Minzier. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,66% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,1%. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 7,12% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,16% contre 50,84%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Minzier ? Le nombre de bulletins de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Minzier en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,08% au premier tour, contre 32,96% pour Virginie Duby-Muller (Les Républicains), Minzier faisant partie de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, c'est encore Virginie Duby-Muller qui va remporter le plus de voix, avec 60,62% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Minzier : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Minzier, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 496 logements pour 1 051 habitants, la densité de la ville est de 111 hab/km². Ses 48 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 310 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 2,68% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 13,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 667,26 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Minzier, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Minzier L'observation des derniers scrutins électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 682 électeurs de Minzier s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,13%). Le taux de participation était de 51,62% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,35% au premier tour et seulement 44,86% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,55% dans la ville. Le taux de participation était de 81,95% au premier tour, soit 545 personnes.