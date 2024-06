Résultat des législatives à Machilly : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un effet Bardella aussi à Machilly le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Machilly, avec 36,93%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 14,32% et Raphaël Glucksmann à 14,32%.

14:32 - Machilly avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Machilly lors du premier tour de la présidentielle avec 27,02%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,04%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,65% et 9,56% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 43,69% contre 56,31%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Machilly ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Au premier tour des législatives 2022, Machilly, couverte par la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, verra le binôme Les Républicains s'imposer avec 26,96%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 15,05%. Machilly optera d'ailleurs encore pour Virginie Duby-Muller au second tour, finalement en tête localement avec 64,55%.

11:02 - Machilly : législatives et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Machilly, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 102 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 659 foyers fiscaux. Dans la localité, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,34% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 159 résidents étrangers, soit 14,40% de la population, favorise son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 43,08% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1252,73 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Machilly, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux défis français.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Machilly ? L'un des critères décisifs des élections législatives sera indiscutablement le taux de participation à Machilly. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,91% au premier tour et seulement 39,77% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Machilly ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,77% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 78,7% au premier tour, soit 617 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des familles pourraient en effet augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Machilly.