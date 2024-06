Résultat des législatives à Chilly : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections européennes à Chilly. L'extrême droite séduisait 40,7% des suffrages, soit 267 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 11,28% et Valérie Hayer à 10,98%.

14:32 - Chilly avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022

La cité de Chilly avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022 puisque la numéro 1 du parti d'extrême droite terminait avec 27,69% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,99% et 12,89% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 8,74% des voix. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,1% contre 50,9%.