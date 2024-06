Résultat des législatives à Saint-Julien-en-Genevois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Saint-Julien-en-Genevois Une autre interrogation de ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Julien-en-Genevois, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,6% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,93% pour Yannick Jadot, 1,15% pour Fabien Roussel et 1,35% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,69% à Saint-Julien-en-Genevois. Mais on peut en revanche remonter ce score à 34% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (12%), de l'EELV Marie Toussaint (8,28%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,17%).

18:42 - L'extrême droite a nettement progressé à Saint-Julien-en-Genevois Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Saint-Julien-en-Genevois entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à environ 20% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Saint-Julien-en-Genevois au début du mois Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse maintenant. 20,57% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Saint-Julien-en-Genevois, contre Valérie Hayer à 18,65% et Raphaël Glucksmann à 13,69%. Le RN a dominé le scrutin avec pas moins de 718 habitants de Saint-Julien-en-Genevois passés par les urnes.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Julien-en-Genevois au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait fait au premier tour plus de votes aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 14,12% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,19%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,27% et Marine Le Pen avec 14,12%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 29,28% contre 70,72%).

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Saint-Julien-en-Genevois ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Les législatives 2022 à Saint-Julien-en-Genevois ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 8,24% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, alors que les candidats Les Républicains réuniront 28,61% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains (66,08% contre 33,92% pour le RN). Virginie Duby-Muller remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Saint-Julien-en-Genevois : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale législative, Saint-Julien-en-Genevois se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 15 840 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 818 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 4 137 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (25,7%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 4 067 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 30,10%, Saint-Julien-en-Genevois est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,04%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2140,91 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Julien-en-Genevois, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Saint-Julien-en-Genevois L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indéniablement l'abstention à Saint-Julien-en-Genevois (74160). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,67% au premier tour et seulement 59,89% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 7 576 personnes en âge de voter dans la ville, 30,76% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 26,45% au premier tour.