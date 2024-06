Résultat des législatives à Présilly : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections il y a quelques semaines est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler plus que jamais pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Présilly. Ladite liste a enregistré 26,91% des votes, soit 102 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 16,62% et Raphaël Glucksmann à 12,93%.

Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans à Présilly que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La leader du mouvement avait engrangé 20,77% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,42%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,77% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,85%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 38% contre 62%).

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Présilly : ce qu'il faut savoir

La composition démographique et socio-économique de Présilly façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,31%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (72,92%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,67%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 351 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,97% et d'une population immigrée de 15,00% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,93%), témoigne d'une population instruite à Présilly, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.