Résultat des législatives à Cognac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Cognac ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cognac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,04% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,97% pour Yannick Jadot, 2,62% pour Fabien Roussel et 1,74% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,03% à Cognac. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un cumul de 27% sur place.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Cognac en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des pistes se distinguent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà progressé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 23% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cognac dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Cognac, avec 30,09%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 17,3% et Raphaël Glucksmann à 15,03%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Cognac au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cognac lors du premier tour de la présidentielle avec 31,36%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,36%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,16% et 6,81% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,36% contre 60,64%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste la dernière fois Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Avec 15,71% à Cognac, le Rassemblement national avait été devancé par les 28,71% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Charente. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Sandra Marsaud (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cognac Quel impact auront les électeurs de Cognac sur les résultats des législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 15,73% des résidents sont des enfants, et 27,48% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (70,81%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5 525 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,8%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cognac mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,75% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Cognac ? La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives 2024 à Cognac. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des ménages serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Cognac. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,94% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 31,35% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,08% au premier tour. Au second tour, 58,53% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Cognac ? Quel député détrônera Sandra Marsaud dans la 2ème circonscription de la Charente ?