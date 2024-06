En direct

19:48 - À Colleville-Montgomery, qui va tirer parti des électeurs de la Nupes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,8% à Colleville-Montgomery. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 28% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Colleville-Montgomery, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 26,74% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages ?

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à Colleville-Montgomery Difficile d'établir des prévisions dans cette combinaison de chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Colleville-Montgomery début juin Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Colleville-Montgomery, avec 25,2%, soit 318 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 22,03% et Raphaël Glucksmann à 16,8%.

14:32 - 39,29% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Colleville-Montgomery La présidentielle est sans doute la principale clé pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Colleville-Montgomery lors du premier tour de la présidentielle avec 39,29%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 17,92%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 16,69% et 6,26% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 31,15% contre 68,85%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse est à utiliser avec des pincettes… Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Colleville-Montgomery, cumulant 15,1% des suffrages sur place, contre 43,06% pour Christophe Blanchet (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche avec 39,27% contre 60,73% pour les vainqueurs. Christophe Blanchet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Colleville-Montgomery et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Colleville-Montgomery, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,86% et une densité de population de 306 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 177 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,27%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,51%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Colleville-Montgomery mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,28% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Colleville-Montgomery : l'abstention en question À Colleville-Montgomery (14880), le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,9% au premier tour. Au deuxième tour, 45,65% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Colleville-Montgomery cette année ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,6% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 19,55% au second tour. La volonté de changement des habitants est par exemple susceptible de ramener les habitants de Colleville-Montgomery vers les urnes.