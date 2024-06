Résultat des législatives à Condé-Sainte-Libiaire : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN à 35,85% à Condé-Sainte-Libiaire au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler avisé au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste de Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Condé-Sainte-Libiaire, avec 35,85% des voix exprimées devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 16,08%, et Raphaël Glucksmann avec 10,39%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Condé-Sainte-Libiaire lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Condé-Sainte-Libiaire lors du premier tour de la présidentielle avec 30,45%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,75%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,09% et 7,58% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 44,24% contre 55,76%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel la dernière fois Lors des dernières législatives à Condé-Sainte-Libiaire, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 21,3% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 39,45% pour Franck Riester (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 63,75%. Franck Riester remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Condé-Sainte-Libiaire : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Condé-Sainte-Libiaire, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,85%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,79%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 513 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,53%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,5%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Condé-Sainte-Libiaire mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,83% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Condé-Sainte-Libiaire : un regard approfondi Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Début juin, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,78% des électeurs de Condé-Sainte-Libiaire, à comparer avec un taux de participation de 57,39% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,59% au premier tour. Au second tour, 48,42% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Condé-Sainte-Libiaire ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.