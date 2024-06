Résultat des législatives à Cormeilles-en-Vexin : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 43,77% des suffrages sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Cormeilles-en-Vexin, face à Valérie Hayer à 10,89% et François-Xavier Bellamy à 8,95%. Le mouvement eurosceptique s'est arrogé le scrutin avec 225 électeurs de Cormeilles-en-Vexin.

14:32 - 29,46% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Cormeilles-en-Vexin

Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Elément saillant : le RN avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La patronne de la formation avait accumulé 29,46% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 22,68% et 16,64%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,02% contre 46,98%).