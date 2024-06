En direct

19:49 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Coufouleux L'autre interrogation de ces législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Coufouleux, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,92% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 14,39% à Coufouleux pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (10,83%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (7,26%) et enfin de Léon Deffontaine (3,7%) le 9 juin. Autrement dit un total de 34% sur place.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le RN à Coufouleux Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des pistes se distinguent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine tout proche des 30% voire plus à Coufouleux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Coufouleux dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Coufouleux, avec 32,34%. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 14,39% et Manon Aubry à 10,83%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Coufouleux lors de l'élection présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 28,43% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 21,38%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 20,84% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 42,39% contre 57,61%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Coufouleux ? Le score en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Coufouleux en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,46% au premier tour, contre 33,92% pour Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Coufouleux votant pour la 2ème circonscription du Tarn. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (42,45% contre 36,05% pour le RN). Karen Erodi conservait donc son avance sur place.

11:02 - Coufouleux : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de Coufouleux, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,6% sont des personnes âgées. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,76%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 287 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,19%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,82%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Coufouleux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,43% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter à Coufouleux : les législatives débutent Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 59,45% au sein de Coufouleux (Tarn), contre une participation de 57,85% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,1% au premier tour. Au deuxième tour, 58,95% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Coufouleux ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,34% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 76,16% au deuxième tour, soit 1 741 personnes.