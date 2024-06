Résultat des législatives à Coutevroult : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Coutevroult, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, cumulant 35,25% des voix contre Valérie Hayer à 15,75% et Raphaël Glucksmann à 11,75%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Coutevroult lors de l'élection présidentielle

La commune de Coutevroult s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022. La numéro 1 de l'ancien FN s'imposait avec 26,89% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,71% et 20,74% des voix. Coutevroult n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,5% des voix pour sa part. Avec 41,21%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 58,79%.