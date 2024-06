En direct

19:49 - À Coutiches, quel candidat vont retenir les électeurs de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 8,9% à Coutiches. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,52% de Manon Aubry (LFI), les 4,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,64% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 18% sur place. Au cours du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 21,24% des suffrages dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,56% pour Yannick Jadot, 2,49% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Coutiches Que tirer des résultats des dernières élections ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 14 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 33% à Coutiches ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 40,13% à Coutiches début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Coutiches, avec 40,13% des bulletins devant la liste de Valérie Hayer avec 17,11%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,9%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Coutiches au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,47% contre 31,93% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,2% et 6,25% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,66% contre 54,34%.

12:32 - Quel score à Coutiches pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Il y a deux ans, lors des législatives à Coutiches, le RN finissait à la deuxième place, 25,12% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 30,78% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (60,35%). Charlotte Parmentier-Lecocq s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les données démographiques de Coutiches révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Coutiches révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,32%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (81,6%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2705,2 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 265 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,83%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,14%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,1% à Coutiches, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les législatives commencent à Coutiches : l'abstention en question L'une des clés des élections législatives sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Coutiches. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,58% au premier tour et seulement 50,43% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 16,96% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,44% au premier tour.