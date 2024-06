Résultat des législatives à Crépy-en-Valois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Crépy-en-Valois, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,58% des suffrages dans la commune. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 8,71% à Crépy-en-Valois pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (10,07%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,62%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,82%) le 9 juin. Soit une somme tournant encore autour des 23% sur place.

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Crépy-en-Valois Difficile de mettre en perspective cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Crépy-en-Valois entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 42,27% à Crépy-en-Valois début juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste emmenée par Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Crépy-en-Valois, avec 42,27% des électeurs devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,13%, elle-même suivie par Manon Aubry avec 10,07%.

14:32 - 29,47% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Crépy-en-Valois Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. La présidentielle avait servi un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen engrangeait 29,47% au 1er tour contre 23,17% pour Emmanuel Macron et 22,26% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 7,09% des suffrages. Au 2e tour, la patronne du RN écrasait aussi Macron avec 50,78% contre 49,22%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Crépy-en-Valois ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait un très bon score à Crépy-en-Valois. On retrouvait en effet Myriam Lamzoudi en tête au premier tour, avec 27,22% dans la cité, qui votait pour la 5ème circonscription de l'Oise. C'est pourtant Pierre Vatin (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Crépy-en-Valois au second tour, avec 56,71%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Crépy-en-Valois : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Crépy-en-Valois, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec 45,37% de population active et une densité de population de 924 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 11,36% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux politiques sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (79,18%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 4 779 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 5,55% et d'une population immigrée de 9,60% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Crépy-en-Valois mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,58% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Crépy-en-Valois Ce dimanche, lors des élections législatives à Crépy-en-Valois (60800), qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Crépy-en-Valois. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 30,05% des électeurs dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 29,03% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,86% au premier tour et seulement 58,59% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Crépy-en-Valois ? Quel député remplacera Pierre Vatin dans la 5ème circonscription de l'Oise ?