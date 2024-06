En direct

19:48 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Creully sur Seulles scruté La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Creully sur Seulles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,61% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment cumulé 14,89% à Creully sur Seulles début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 25% sur place.

18:42 - Un RN victorieux à Creully sur Seulles à 20 jours des législatives Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN semble déjà puissante à Creully sur Seulles entre le score de Jordan Bardella en 2019 (24,94%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,82%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points en comparaison de 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Creully sur Seulles début juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Creully sur Seulles, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 31,82% des votes devant Valérie Hayer à 18,3% et Raphaël Glucksmann à 14,89%. Ce sont alors 280 votants qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Creully sur Seulles avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Creully sur Seulles avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,15%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 31,5% des votes. Creully sur Seulles n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,43% et 4,59% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 41,49% contre 58,51%.

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Creully sur Seulles ? Le résultat en faveur du RN sera l'enseignement majeur localement pour cette législative 2024. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Creully sur Seulles en 2022, lors des élections des députés, avec 21,16% au premier tour, contre 22,61% pour Valérie Harel (LFI-PS-PC-EELV), Creully sur Seulles votant pour la 5ème circonscription du Calvados. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant cette fois le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

11:02 - Les données démographiques de Creully sur Seulles révèlent les tendances électorales Dans les rues de Creully sur Seulles, le scrutin est en cours. Avec ses 2 266 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 128 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 686 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,75%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 31,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 7,36%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2211,84 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Creully sur Seulles incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - La participation aux élections législatives à Creully sur Seulles À Creully sur Seulles (14480), la participation sera l'une des grandes inconnues des élections législatives. La flambée des prix qui grève le budget des familles cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables de ramener les habitants de Creully sur Seulles vers les urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,57% au sein de la commune. L'abstention était de 20,76% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,07% au premier tour et seulement 51,11% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Creully sur Seulles pour les élections législatives ? Quel député succédera à Bertrand Bouyx dans la 5ème circonscription du Calvados ?