Résultat des législatives à Cublize : l'élection 2024 en direct

11:02 - Cublize : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Cublize contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,41%. De plus, le taux de ménages propriétaires (73,84%) met en relief l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (25,44%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 485 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,80%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,46%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Cublize mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,28% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.