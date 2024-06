Résultat des législatives à Dax : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Dax ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, devrait en rassembler une partie. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,63% des suffrages dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 17,52% à Dax. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Dax Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à environ 20% voire plus à Dax ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Dax au début du mois Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement dont les résultats sont aussi à observer de près. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui arrive aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Dax, à 27,57%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 18,31% et Raphaël Glucksmann à 17,52%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Dax au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Dax avec 19,93% contre 30,24% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,59% et 7,44% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 38,57% contre 61,43%.

12:32 - Quel score à Dax pour la majorité ce dimanche soir ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Dax, cumulant 15,42% des voix sur place, contre 36,38% pour Lionel Causse (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Lionel Causse (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Dax façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les électeurs de Dax sur le résultat des législatives ? Avec 41,11% de population active et une densité de population de 1049 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 19,53% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2011,37 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,20% et d'une population immigrée de 9,38% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 18,82%, comme à Dax, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Dax pour les législatives À Dax (40100), l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024 sera le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 27,39% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 24,96% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,35% au premier tour. Au deuxième tour, 50,19% des électeurs ne se sont pas déplacés. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à faire augmenter la participation à Dax.