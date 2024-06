En direct

19:50 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Deauville ? L'autre source de doute de ces législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 10,05% des suffrages dans la commune. Une percée à compléter avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 8,03% à Deauville le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 12% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Deauville Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Deauville entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 22% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Deauville début juin Le résultat de ce 30 juin fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. 30,46% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Deauville, devant Valérie Hayer à 22,86% et François-Xavier Bellamy à 14,39%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 561 électeurs de Deauville.

14:32 - Deauville avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,6% contre 38,36% pour Emmanuel Macron. Deauville n'offrait que les troisième et quatrième places à Éric Zemmour et Valérie Pécresse, avec 15,2% et 9,22% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 36,85% contre 63,15%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble la dernière fois Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Deauville il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 14,79% au premier tour, contre 45,69% pour Christophe Blanchet (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Deauville faisant partie de la 4ème circonscription du Calvados. Au second round, c'est encore Christophe Blanchet qui remportera le plus de suffrages, avec 78,06% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Le poids démographique et économique de Deauville aux législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Deauville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 3 565 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 837 entreprises, Deauville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (82,71%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 163 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 59,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4374,25 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Deauville, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de la France.

09:32 - Analyse de la participation aux dernières élections législatives à Deauville La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections législatives à Deauville. Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,14% des votants de la ville. La participation était de 72,76% au second tour, soit 2 554 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,66% au premier tour. Au second tour, 47,76% des citoyens se sont déplacés. La perte de pouvoir d'achat est par exemple en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Deauville.