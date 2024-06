En direct

19:51 - À Dives-sur-Mer, quels pourraient être les reports du vote de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,95% à Dives-sur-Mer. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 27% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Dives-sur-Mer, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 46,75% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Un Rassemblement national gagnant à Dives-sur-Mer à 20 jours des législatives Alors que conclure de cette combinaison de données ? La progression du RN est déjà forte à Dives-sur-Mer entre le score de Jordan Bardella en 2019 (30,51%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (36,92%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à la précédente élection des députés en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Dives-sur-Mer Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Dives-sur-Mer, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 36,92% des votes face à Valérie Hayer à 12,84% et Raphaël Glucksmann à 10,95%.

14:32 - Dives-sur-Mer avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection suprême avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La numéro 1 de l'ancien Front national glanait 25,86% au premier round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,93% et 22,9% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Fabien Roussel, avec 7,34% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,46% contre 50,54%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Dives-sur-Mer ? Avec 17,96% à Dives-sur-Mer, le RN avait été devancé par les 46,75% du binôme Nupes au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription du Calvados. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

11:02 - Dives-sur-Mer : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Dives-sur-Mer émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Dotée de 4 647 logements pour 5 174 habitants, la densité de la commune est de 887 hab par km². Ses 436 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 14,33% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,98% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 35,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 867 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,41%, révélant une situation économique tendue. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Dives-sur-Mer démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives à Dives-sur-Mer Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette agglomération ? Début juin, au moment des élections européennes, 4 474 électeurs de Dives-sur-Mer (Calvados) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 48,77%). La participation était de 50,43% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,46% au premier tour et seulement 46,65% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,16% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 70,18% au premier tour, soit 3 159 personnes.