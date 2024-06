En direct

19:51 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. Aux européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 14,57% à Écouen. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 39% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Écouen, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 38,49% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Écouen Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Écouen entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 20% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Écouen début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Dans le détail, 699 électeurs d'Écouen ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella séduisait 29,77% des suffrages contre Manon Aubry à 18,7% et Raphaël Glucksmann à 14,57%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Écouen lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 20,19% contre 22,22% pour Emmanuel Macron et 30,51% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 40,66% contre 59,34%.

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Écouen ? Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Écouen, comptant 16,09%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 38,49% des voix. Au second round, c'est encore Romain Eskenazi qui remportera le plus de voix, avec 60,08% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Les données démographiques d'Écouen révèlent les tendances électorales Dans la commune d'Écouen, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,61% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 129 € par an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 136 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,02% et d'une population immigrée de 11,26% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,66% à Écouen, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Écouen pour les élections législatives Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? Début juin, durant les européennes, sur les 4 867 personnes en âge de voter à Écouen, 50,77% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,75% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,44% au premier tour. Au second tour, 57,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour.